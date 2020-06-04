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Хаверц заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

22:40 11 Читати українською
Хаверц заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед
Кай Хаверц / Bild

Полузащитник Байера Кай Хаверц намерен продолжить карьеру в АПЛ и уже выбрал приоритетный вариант.

Хаверц всерьез рассматривает возможность трансфера в Манчестер Юнайтед, информирует Manchester Evening News.

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Как отмечается, немец рассматривает вариант продолжения карьеры в АПЛ уже со следующего сезона. В услугах полузащитника заинтересован лично наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер. Добавим, что Кай вызвал интерес не только "красных дьяволов" – на хавбека охотятся Бавария, Реал, Барселона и Манчестер Сити.

К слову, Хаверц провел в составе Байера 38 поединков, в которых отличился 15 голами и 8 ассистами.

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Теги
Байер Байер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Германия Трансферы Кай Хаверц Кай Хаверц Трансферы Чемпионата Германии
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