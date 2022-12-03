Слухи о переходе Михаила Мудрика в топ-клуб в преддверии зимнего трансферного окна растут с новой силой.

Манчестер Юнайтед не проявляет серьезного интереса к полузащитнику Шахтера Михаилу Мудрику, сообщил журналист Дин Джонс в комментарии Give me Sport.

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"Я думаю, что слухи об этом, пожалуй, немного преувеличены. Не уверен, что на сегодняшний день этот вопрос зашел очень далеко, насколько я понимаю", – сказал Джонс, отвечая на вопрос о том, кого главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг хотел бы видеть на даный момент в команде больше: Джейдона Санчо (3 гола и 1 ассист в сезоне) или Михаила Мудрика (10 мячей и 8 результативных передач).

Напомним, ранее издание The Sun сообщало, что "красные дьяволы" включились в борьбу за Мудрика и готовы навязать конкуренцию лондонскому Арсеналу.

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