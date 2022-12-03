Манчестер Юнайтед не проявляє серйозного інтересу до півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика, повідомив журналіст Дін Джонс у коментарі Give me Sport.

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"Я думаю, що чутки про це, мабуть, трохи перебільшені. Не впевнений, що станом на сьогодні це питання зайшло дуже далеко, наскільки я розумію", – сказав Джонс, відповідаючи на питання про те, кого головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг хотів би бачити нині в команді більше: Джейдона Санчо (3 голи і 1 асист в сезоні) чи Михайла Мудрика (10 м'ячів і 8 результативних передач).

Нагадаємо, раніше видання The Sun повідомляло, що "червоні дияволи" включились у боротьбу за Мудрика і готові нав'язати конкуренцію лондонському Арсеналу.

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