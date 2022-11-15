Манчестер Юнайтед тоже следит за игрой Михаила Мудрика, наделавшего шума в групповом турнире Лиги чемпионов. Эрик Тен Хаг восхищался украинцем, еще когда тренировал амстердамский Аякс. Главный тренер Ман Юнайтед следит за вингером и сейчас.

Мудрик подтвердил желание уйти из Шахтера и назвал приоритетные варианты

Правда, вряд ли МЮ попытается подписать Мудрика зимой. В прошлое окно манкунианцы потратили крупную сумму на рынке, поэтому многомиллионный зимний шоппинг пока не входит в планы клуба, сообщает The Sun.

Соответственно, больше шансов подписать у украинца имеют другие клубы, ведь Михаил Мудрик не скрывает желания сменить клуб уже в январе. Кроме вингера Шахтера, "красные дьяволы" заинтересованы в услугах Рафаэля Леау из Милана. Но в этом случае тоже будет сложно, ведь главным претендентом на португальского вингера называют Челси.

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