Нападающий МЮ Эдинсон Кавани может не слишком обрадоваться своему новому звездному партнеру.

Эдинсон Кавани остается в планах тренерского штаба Манчестер Юнайтед, несмотря на возвращение Криштиану Роналду, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду

В мае 34-летний уругваец согласился продлить контракт с МЮ до лета 2022-го. Эдинсон присоединился к манкунианцам летом в 2020 году, перейдя на правах свободного агента из ПСЖ.

Напомним, Юнайтед неожиданно объявил о трансфере Роналду, который, очевидно, получит место в стартовом составе.

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