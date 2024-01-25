Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг решил провести товарищеский матч перед предстоящей кубковой встречей с Ньюпортом.

Манчестер Юнайтед устроит распродажу на 100 млн – Тен Хаг планирует избавиться от 8 игроков

Как информирует The Athletic, Манчестер Юнайтед проиграл Бернли, который находится на предпоследнем месте в АПЛ, со счетом 1:3. Единственный гол за манкунианцев забил Антони с пенальти. Заметим, что бразилец в текущем году сыграл за Манчестер Юнайтед в 22 матчах, впрочем, не забил ни одного гола. Антони перешел к "красным дьяволам" из Аякса за 100 миллионов евро.

Тен Хаг хотел, чтобы его игроки набрали форму, поскольку некоторые из них отсутствовали из-за травм. В спарринге среди прочих сыграли: Харри Магуайр, Люк Шоу, Каземиро и Амад Диалло. Также в матче принимали участие защитник Лисандро Мартинес и Факундо Пеллистри.

Манчестер Юнайтед сыграет против Ньюпорта в Кубке Англии 28 января. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в августе 2023 года манкунианцы также проиграли Бернли 0:3 в товарищеском матче.

Арсенал эффектно разбил Кристал Пелас – Зинченко выдал роскошный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды