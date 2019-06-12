Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер Джеймса

Полузащитник Дэниел Джеймс завершил свой переход из Суонси в Манчестер Юнайтед.

Валлийский хавбек стал игроком МЮ, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед подготовил сумасшедшую сумму на усиление линии обороны

Джеймс подписал с манкунианцами контракт по схеме 5+1. Его предыдущий клуб – Суонси – получит за 21-летнего полузащитника ориентировочно 15 млн фунтов. Основная позиция валлийца – левый вингер. Также он может сыграть на правом фланге атаки.

В сезоне 2018/19 Дэниел Джеймс провел 38 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 5 мячей и отдал 10 ассистов. К слову, воспитанник Суонси стал первым летним новичком "красных дьяволов".