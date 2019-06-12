Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Джеймса

Півзахисник Деніел Джеймс завершив свій перехід із Суонсі до Манчестер Юнайтед.

Валлійський хавбек став гравцем МЮ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед підготував шалену суму на підсилення лінії оборони

Джеймс підписав із манкуніанцями контракт за схемою 5+1. Його попередній клуб – Суонсі – отримає за 21-річного півзахисника орієнтовно 15 млн фунтів. Основна позиція валлійця – лівий вінгер. Також він може зіграти на правому фланзі атаки.

У сезоні 2018/19 Деніел Джеймс провів 38 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 10 асистів. До слова, вихованець Суонсі став першим літнім новачком "червоних дияволів".