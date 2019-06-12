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Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Джеймса

18:57 243 Читать на русском
Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Джеймса
Деніел Джеймс / ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Деніел Джеймс завершив свій перехід із Суонсі до Манчестер Юнайтед.

Валлійський хавбек став гравцем МЮ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Джеймс підписав із манкуніанцями контракт за схемою 5+1. Його попередній клуб – Суонсі – отримає за 21-річного півзахисника орієнтовно 15 млн фунтів. Основна позиція валлійця – лівий вінгер. Також він може зіграти на правому фланзі атаки.

У сезоні 2018/19 Деніел Джеймс провів 38 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 10 асистів. До слова, вихованець Суонсі став першим літнім новачком "червоних дияволів".

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Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Деніел Джеймс Деніел Джеймс
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