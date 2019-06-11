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Манчестер Юнайтед подготовил сумасшедшую сумму на усиление линии обороны

18:14 105 Читати українською
Манчестер Юнайтед подготовил сумасшедшую сумму на усиление линии обороны
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Английский Манчестер Юнайтед определил самую проблемную линию в команде и готов потратить солидную сумму в летнее трансферное окно на ее усиления.

"Красные дьяволы" готовы дважды побить трансферный рекорд среди защитников, сообщает Evening Standard.

Манчестер Юнайтед сделал первое предложение по Ван-Биссаке в размере 40 млн фунтов – Кристал Пэлас просит гораздо больше

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер стремится подписать центрбэка Лестера Харри Магуайра и правого защитника Кристал Пэлас Арона-Ван Биссаку. По информации издания, на эти трансферные цели гранд выделит 130 млн фунтов (около 165 млн долларов).

К слову, в данный момент самым дорогим защитником планеты является Вирджил ван Дейк. Ливерпуль в прошлом году заплатил за него Саутгемптону более 84 млн евро.

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