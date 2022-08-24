Байли стал игроком Марселя, сообщает официальный сайт клуба. Французы арендовали центрального защитника на один сезон с последующим обязательством выкупа при определенных условиях.

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Марсель через год заплатит Манчестер Юнайтед 6 миллионов евро, если Эрик отыграет необходимое количество матчей, а команда выйдет в Лигу чемпионов. Зарплату ивуарийца полностью берет на себя Марсель, который будет выступать осенью в ЛЧ.

Байли перешел в Манчестер Юнайтед 6 лет назад из Вильяреала по требованию Жозе Моуринью. Из-за постоянных травм он так и не стал основным центрбеком "дьяволов", отыграв 113 матчей.