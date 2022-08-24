Португальская звезда не прекращает поиски нового клуба в надежде сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Жорже Мендеш находится в Марселе, сообщает журналист Флоран Торшу. В сети сразу предположили, что агент Роналду договаривается о трансфере в местный клуб. Масла в огонь добавил тот факт, что Марсель на официальном сайте освободил 7 номер.

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Французский клуб будет играть в Лиге чемпионов, поэтому выглядит интересным вариантом для Криштиану, который хочет сбежать из МЮ. К тому же португалец хотел бы добавить в коллекцию трофеев еще один топ-чемпионат. И мог бы снова сойтись в очном противостоянии с Месси в рамках дерби Марсель – ПСЖ.

Контракт Роналду с МЮ рассчитан еще на год. После трех туров АПЛ подопечные Тен Хага занимают 14-е место, одолев Ливерпуль после поражений от Брайтона и Брентфорда. Победный матч против Ливерпуля Криштиану отсидел в запасе до 86 минуты.