Байлі став гравцем Марселя, повідомляє офіційний сайт клубу. Французи орендували центрального захисника на один сезон з подальшим зобов'язанням викупу за певних умов.

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Марсель через рік заплатить Манчестер Юнайтед 6 мільйонів євро, якщо Ерік відіграє необхідну кількість матчів, а команда вийде в Лігу чемпіонів. Зарплату івуарійця повністю бере на себе Марсель, який виступатиме восени в ЛЧ.

Байлі перейшов у Манчестер Юнайтед 6 років тому з Вільяреала на вимогу Жозе Моурінью. Через постійні травми він так і не став основним центрбеком "дияволів", відігравши 113 матчів.