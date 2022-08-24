Манчестер Юнайтед офіційно відпустив захисника до учасника Ліги чемпіонів
Івуарійський захисник Ерік Байлі продовжить кар'єру на півдні Франції.
Байлі став гравцем Марселя, повідомляє офіційний сайт клубу. Французи орендували центрального захисника на один сезон з подальшим зобов'язанням викупу за певних умов.
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Марсель через рік заплатить Манчестер Юнайтед 6 мільйонів євро, якщо Ерік відіграє необхідну кількість матчів, а команда вийде в Лігу чемпіонів. Зарплату івуарійця повністю бере на себе Марсель, який виступатиме восени в ЛЧ.
Байлі перейшов у Манчестер Юнайтед 6 років тому з Вільяреала на вимогу Жозе Моурінью. Через постійні травми він так і не став основним центрбеком "дияволів", відігравши 113 матчів.