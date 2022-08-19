Оба клуба на своих официальных сайтах сообщили, что достигали согласия по переходу. Каземиро станет полноценным игроком Ман Юнайтед после медосмотра, получения визы и подписания контракта, сообщает пресс-служба клуба.

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Реал анонсировал, что в понедельник, 22 августа, бразилец проведет прощальную пресс-конференцию в Мадриде. На мероприятии будет присутствовать президент "сливочных" Флорентино Перес. "Каземиро – образцовый игрок, который все отдал ради Реала. Мадрид всегда был и будет его домом. Желаем ему и всей его семье удачи на этом новом этапе жизни", – говорится в сообщении Королевского клуба.

По информации разных источников, сумма трансфера для Манчестер Юнайтед колеблется от 60 миллионов евро (+10 млн бонусов) до 73 миллионов (+13 бонусами). В Англии Каземиро получит зарплату наравне с Давидом Де Хеа.

Отметим, что Казэмиро перебрался в Реал в январе 2013 года. С того времени полузащитник стал настоящей легендой клуба, с которым выиграл 18 трофеев. В частности, 5 раз становился победителем Лиги чемпионов.