"Повторюсь: Криштиану входит в наши планы. Это все что я могу сказать. Не понимаю, почему концентрируют внимание на этом. С Брентфордом такая игра и такое отношение были со стороны всей команды, включая Роналду.

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Конечно, я остался недоволен. Базовые вещи должны хорошо выполняться. И это начинается с правильного отношения к делу. На поле нужен боевой дух, а я его не заметил с первой минуты. Футболисты играли не очень хорошо, многое пошло не так. Не стоит говорить о тактике, когда неправильное отношение.

Я знаю о дерби с Ливерпулем. Мы – исторические конкуренты. Манчестер Юнайтед должен побеждать в каждой игре, но в этой особенно. Надо смотреть на себя. Действовать как команда и придерживаться принципов – тогда появляется уверенность", – цитирует Тен Хага Sky Sports.

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