Обидва клуби на своїх офіційних сайтах повідомили, що досягали згоди щодо переходу. Каземіро стане повноцінним гравцем Ман Юнайтед після медогляду, отримання візи і підписання контракту, повідомляє прес-служба клубу.

Тен Хаг зробив чітку заяву щодо майбутнього Роналду в Манчестер Юнайтед

Реал анонсував, що у понеділок, 22 серпня, бразилець проведе прощальну прес-конференцію в Мадриді. На заході буде присутній президент "вершкових" Флорентіно Перес. "Каземіро – зразковий гравець, який все віддав заради Реала. Мадрид завжди був і буде його домом. Бажаємо йому та всій його родині удачі на цьому новому етапі життя", – йдеться у повідомленні Королівського клубу.

За інформацією різних джерел, сума трансферу для Манчестер Юнайтед коливається від 60 мільйонів євро (+10 млн бонусів) до 73 мільйонів (+13 бонусами). В Англії Каземіро отримає зарплату нарівні з Давідом Де Хеа.

Зауважимо, що Каземіро перебрався у Реал в січні 2013 року. Відтоді півзахисник став справжньою легендою клубу, з яким виграв 18 трофеїв. Зокрема, 5 разів ставав переможцем Ліги чемпіонів.