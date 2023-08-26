Александр Зинченко снова не попал в стартовый состав. Левый фланг обороны уже привычно должен был закрывать номинальный центрбэк Якуб Кивиор. Такой выбор Микеля Артеты понять можно. Украинец только залечил травму, а в гости приехал соперник, никогда не побеждавший на Эмирейтс. Словом, можно было рассчитывать на не самый сложный матч.

Впрочем, старт встречи оказался ужасающим. На 34-й секунде Сака отдал классный ассист. Но проблема в том, что отдал он его на соперника. Андреас Перейра подхватил мяч в свободной зоне и легко переиграл не ожидавшего такого развития событий Рамсдейла.

Хозяева помчались сравнивать. Правда, атаки были достаточно хаотичными. Не хватало качественного завершения. Чего стоит эпизод, когда Сака и Хаверц вместо акцентированного удара по воротам больше жонглировали мячем в пределах вратарской Фулхэма. Мартинелли был самым активным. Несколько раз Лено приходилось парировать коварные удары бразильца. За гостей пытался ответить только Хименес – скорее эффектно, чем эффективно.

В конце тайма Арсенал наконец-то забил. Классный удар получился у Эдегора. Гол не засчитали из-за офсайда у Хаверца, который и отдал пас на капитана. "Канониры" перенесли решение задачи во второй тайм, на старте которого Зинченко заменил Хаверца. Это уже полноценное возвращение украинца, потому что несколько минут против Кристал Пелас тяжело воспринимать всерьез.

Саша сразу помог Арсеналу установить доминирование на половине поля соперника. Фулхэм компактно прижался к своим воротам и только отбивался. Однако безошибочно играть под таким давлением очень тяжело. В конце концов, на 67-й минуте Фабиу Виейра перехитрил Тете, заставив его фолить. Пенальти. Пробивать взялся Сака, который без проблем развел мяч и Лено по разным углам ворот.

Теперь задачей Фулхэма стало удержать ничью, но и она очень быстро стала неактуальной. Снова в центре событий оказался Виейра, выкативший классную передачу на Нкетию. Арсенал вышел вперед. Фактически игру перевернули вышедшие на замену игроки – Нкетия и Виейра. Казалось, джокеры принесут Артете очередные три очка.

В конце игры положение гостей стало еще хуже. Бесси в центре поля сорвал опасную атаку – желтка, которая для Келвина стала второй. Но даже в меньшинстве Фулхэм не сник. Пытался атаковать, зарабатывал стандарты. Наконец, угловой на 87-й минуте стал результативным. Защитники Арсенала лишь наблюдали, как Палинья расстреливает ворота Рамсдейла.

Благодаря модным тенденциям у "канониров" еще было почти 15 минут, чтобы снова выйти вперед. И следует отметить, что шансы были. Однако защита Фулхэма, хоть и тяжело, но сумела выстоять. Ничья. Арсенал впервые в этом сезоне потерял очки.