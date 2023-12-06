После поражения от Ньюкасла (0:1) бывший капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл заявил, что "устал" от своего клуба, а его коллеги по Sky Sports Рой Кин и Джейми Каррагер раскритиковали лично Рашфорда, предположив, что он мог сделать в этом матче гораздо больше.

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Как информирует CaughtOffside, Манчестер Юнайтед всерьёз рассматривает вариант с обменом форварда на вингера Барселоны Рафинью. Каталонский клуб может воодушевить эта идея, ведь в 2018 году он уже согласовывал с Маркусом контракт. Единственным камнем преткновения может стать большая зарплата форварда – в МЮ он является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее Diario Sport подтверждало, что Хави является личным поклонником таланта Рашфорда. Transfermarkt оценивает Маркуса примерно в 75 миллионов фунтов стерлингов.

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