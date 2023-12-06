Після поразки від Ньюкасла (0:1) колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл заявив, що "втомився" від свого клубу, а його колеги по Sky Sports Рой Кін і Джеймі Каррагер розкритикували особисто Рашфорда, припустивши, що він міг зробити в цьому матчі набагато більше.

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Як інформує CaughtOffside, Манчестер Юнайтед всерйоз розглядає варіант з обміном форварда на вінгера Барселони Рафінью. Каталонський клуб може надихнути ця ідея, адже у 2018 році він уже погоджував із Маркусом контракт. Єдиним каменем спотикання може стати велика зарплата форварда – у МЮ він є найбільш високооплачуваним гравцем команди.

Раніше Diario Sport підтверджувало, що Хаві є особистим шанувальником таланту Рашфорда. Transfermarkt оцінює Маркуса приблизно в 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

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