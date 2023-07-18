Эванс был вынужден подписать с МЮ краткосрочный контракт, чтобы иметь возможность выступать за "красных дьяволов" в предсезонных матчах. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Ранее Эванс тренировался с молодёжной командой МЮ (U-21). Всё это время он подыскивал себе варианты для продолжения игровой карьеры. Сообщается, что Эванс принял участие в нескольких тренировках с основой командой Ман Юнайтед и впечатлил главного тренера Эрика тен Хага.

В среду, 19 июля, МЮ сыграет в Эдинбурге контрольный матч с Лионом, после чего отправится в турне по США. Прошлый сезон Эванс провёл в составе Лестера.

Джонни Эванс играл за МЮ с 2006 по 2015-й год. Правда, он редко мог назвать себя игроком основного состава. За этот период клуб трижды отправлял его в аренду.

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