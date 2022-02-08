Манчестер Юнайтед підходив до виїзної зустрічі з Бернлі в статусі четвертої команди чемпіонату, однак розслабитись "дияволи" не могли. Вест Хем тримався всього в одному очку позаду, а Арсенал з Тоттенхемом відставали на два (при кількох матчах у запасі). Додаткою мотивацією для манкуніанців слугував недавній виліт з Кубка – футболістам необхідно було реабілітуватись. 20-та команда АПЛ в якості суперника підвернулася дуже вчасно.

Рангнік роздратований публічним з'ясуванням стосунків з гравцями МЮ: "Такі речі треба обговорювати особисто"

МЮ з перших хвилин захопив контроль над грою, а вже на 13-й підопічні Ральфа Рангніка святкували взяття воріт "бордових". Голом відзначився Варан, який замкнув подачу Бруну Фернандеша зі стандарту – втім, рахунок не змінився, адже арбітр Майк Дін на повторі помітив блокування з боку Магуайра. Скандал!

Втім, всього через п'ять хвилин Манчестер Юнайтед забив чистий гол. Рашфорд пройшов лівим флангом, дочекався ривка Шоу і віддав йому передачу під простріл з краю штрафного – Погба ж замкнув його ударом у дев'ятку! 0:1. Після цього гості змарнували дві нагоди подвоїти перевагу.

Так, на 35-й хвилині Шоу пробивав з гострого кута. Поуп парирував, а потім якимось дивом встиг накрити добивання від Кавані з метру. На 42-й же Рашфорд завершував флангову передачу від Санчо, однак Поуп і тут врятував Бернлі. На жаль для Шона Дайча, польові футболісти такий же кураж не зловили. Бернлі виглядав приреченим.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги МЮ. Здавалося, що в другому таймі "дияволи" швидко доведуть справу до розгрому, однак вже через дві хвилини після відновлення гри Бернлі зрівняв рахунок! Вегхорст зачепився за м'яч перед штрафним і виконав закидання за спину Варану, а Джей Родргіес, поставивши корпус Магуайру, пробив у ближній кут – 1:1!

В наступні 20 хвилин манкуніанці шокували власних фанатів. Команда Шона Дайча розривала оборону Манчестер Юнайтед, створюючи шикарні моменти й не отримуючи за них відповіді. Так, вже на 52-й хвилині Вегхорст міг забити дебютний гол в АПЛ, завдавши фантастичний удар з лету метрів з 22-х – Де Хеа врятував! На 61-й же Вествуд стріляв з меж штрафного у ближню дев'ятку, влучивши у зовнішній бік сітки. Зрештою, Ральф Рангнік не витримав, випустивши Роналду замість інертного Кавані. Це була 69-та хвилина.

На жаль для вболівальників МЮ, цей хід особливого зиску не приніс. Так, гості вирівняли матч, але притиснути Бернлі як слід їм так і не вдалося. За 20 з гаком хвилин "червоні дияволи" мали лишень один гольовий момент – це Варан п'яткою замкнув простріл Рашфорда. Поуп виручив "бордових". У підсумку, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию!

Манчестер Юнайтед внаслідок цієї осічки втратив позицію в зоні ЛЧ, пропустивши вперед Вест Хем і впавши на п'яту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Тепер вже "молотобійці" випереджають команду Ральфа Рангніка на одне очко. Бернлі з 14 заліковими балами в активі залишився на дні.

"Можливо, це смерть. Але я готовий": людина, яка (не) вбила Малюків Басбі