Манчестер Юнайтед не планирует увольнять Моуринью и не заинтересован в Зидане

Руководство Манчестер Юнайтед доверяет Жозе Моуринью и не рассматривает возможность приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможной отставке, сообщает BBC.
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По информации источника, руководство клуба полностью доверяет португальскому специалисту и не намеренно расставаться с ним по ходу нынешнего сезона. Также отмечается, что в Манчестер Юнайтед не рассматривают возможность приглашения бывшего наставника мадридского Реала Зинедина Зидана, которого пресса активно сватает в английский клуб.
После двух туров нынешнего сезона "манкунианцы" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с тремя очками в активе.