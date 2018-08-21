Манчестер Юнайтед не планує звільняти Моурінью і не зацікавлений у Зідані

Керівництво Манчестер Юнайтед довіряє Жозе Моурінью і не розглядає можливість запрошення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью продовжить роботу з командою, незважаючи на чутки про можливу відставку, повідомляє BBC.

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За інформацією джерела, керівництво клубу повністю довіряє португальському фахівцеві і не має наміру розлучатися з ним по ходу нинішнього сезону. Також зазначається, що в Манчестер Юнайтед не розглядають можливість запрошення колишнього наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана, якого преса активно сватає в англійський клуб.

Після двох турів нинішнього сезону "манкуніанці" займають дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з трьома очками в активі.