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Манчестер Юнайтед не планує звільняти Моурінью і не зацікавлений у Зідані

13:15 370 Читать на русском
Манчестер Юнайтед не планує звільняти Моурінью і не зацікавлений у Зідані
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Керівництво Манчестер Юнайтед довіряє Жозе Моурінью і не розглядає можливість запрошення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью продовжить роботу з командою, незважаючи на чутки про можливу відставку, повідомляє BBC.

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За інформацією джерела, керівництво клубу повністю довіряє португальському фахівцеві і не має наміру розлучатися з ним по ходу нинішнього сезону. Також зазначається, що в Манчестер Юнайтед не розглядають можливість запрошення колишнього наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана, якого преса активно сватає в англійський клуб.

Після двох турів нинішнього сезону "манкуніанці" займають дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з трьома очками в активі.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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