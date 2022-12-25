Нападающий Болоньи Марко Арнаутович вспомнил, как в свое время мог оказаться в Манчестер Юнайтед.

Оказывается, манкунианцы серьезно интересовались австрийцем не только прошлым летом, когда пытались найти замену Криштиану Роналду. Одни из первых контактов прошли еще в 2016 году. Тогда главным тренером Манчестер Юнайтед был Жозе Моуринью.

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"Он хотел подписать меня, когда я был в Вест Хэме. Моуринью спросил меня: "Сколько стоит твой трансфер"? А я ответил: "Ах, вы все еще хотите подписать меня"? Однако его Манчестер Юнайтед уже купил Погба, и у них не хватило на меня денег", – рассказал Арнаутович в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, австриец после Вест Хэма на два сезона ездил в Китай, а в 2021 году перебрался в Болонью. В нынешнем сезоне Марко забил 8 голов в 13 матчах и в списке лучших бомбардиров Серии А уступает только Виктору Осимхену (9 забитых мячей).

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