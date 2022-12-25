Нападник Болоньї Марко Арнаутовіч пригадав, як свого часу міг опинитися в Манчестер Юнайтед.

Виявляється, манкуніанці серйозно цікавилися австрійцем не лише минулого літа, коли намагалися знайти заміну для Кріштіану Роналду. Одні з перших контактів відбулися ще у 2016 році. Тоді головним тренером Манчестер Юнайтед був Жозе Моурінью.

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"Він хотів підписати мене, коли я був у Вест Хемі. Моурінью запитав мене: "Скільки коштує твій трансфер"? А я відповів: "Ах, ви все ще хочете підписати мене"? Однак його Манчестер Юнайтед уже купив Погба, і у них не вистачило на мене грошей", – розповів Арнаутовіч в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, австрієць після Вест Хема на два сезони їздив у Китай, а у 2021 році перебрався в Болонью. У нинішньому сезоні Марко забив 8 голів у 13 матчах і у списку найкращих бомбардирів Серії А поступається лише Віктору Осімхену (9 забитих м'ячів).

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