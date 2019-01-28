Манчестер Юнайтед не будет бороться за Перишича

Английский Манчестер Юнайтед перестал интересоваться атакующим полузащитником миланского Интера Иваном Перишичем.

МЮ оповестили о возможности приобрести хорвата в январе, но "красные дьяволы" не будут вступать в борьбу за него, сообщает Evening Standard.

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Перишич был одной из трансферных целей манкунианцев в период работы Жозе Моуринью, но Сульшер, очевидно, не будет делать приобретений в зимнее трансферное окно. Сейчас, по информации издания, в шорт-листе Юнайтед лишь один игрок – центрбек Наполи Калиду Кулибали. Однако, переход сенегальца до лета маловероятен.

Ранее директор Интера Беппе Маротта подтвердил, что Иван Перишич хочет покинуть Интер. На атакующего хавбека претендует лондонский Арсенал. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в Серии А, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.