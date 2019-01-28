Манчестер Юнайтед не змагатиметься за Перішіча

Англійський Манчестер Юнайтед перестав цікавитися атакувальним півзахисником міланського Інтера Іваном Перішічем.

МЮ сповістили про можливість придбати хорвата в січні, але "червоні дияволи" не вступатимуть у боротьбу за нього, повідомляє Evening Standard.

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Перішіч був однією з трансферних цілей манкуніанців у період роботи Жозе Моурінью, але Уле Гуннар Сульшер, вочевидь, не робитиме придбань у зимове трансферне вікно. Зараз, за інформацією видання, у шорт-листі Юнайтед лише один гравець – центрбек Наполі Каліду Кулібалі. Проте, перехід сенегальця до літа є малоймовірним.

Раніше директор Інтера Беппе Маротта підтвердив, що Іван Перішіч хоче покинути Інтер. На атакувального хавбека претендує лондонський Арсенал. У нинішньому сезоні він провів 18 матчів у Серії А, в яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.