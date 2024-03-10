Манчестер Юнайтед нашел замену Варану – придется посоревноваться с Реалом за игрока, которого оценили в 100 млн
Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Лилля Лени Йоро, за которым следит Реал.
Летом манкунианцы могут отпустить Рафаэля Варана. Руководство Манчестер Юнайтед уже подыскало замену звездному французу.
Провал Миколенко в видеообзоре матча МЮ – Эвертон – 2:0
Как сообщает Team talk, "красные дьяволы" планируют подписать защитника Лилля Лени Йоро. Манкунианцы готовы выложить за 18-летнего игрока 41 миллионе фунтов. Манчестер Юнайтед придется посоревноваться с Реалом за защитника. По информации Marca, Лилль знает об интересе мадридцев и оценил Йоро в 100 миллионов евро. Сам игрок выразил желание присоединиться к "сливочным". Мадридцы считают такую сумму слишком высокой и готовы подождать до завершения его контракта с французским клубом.
Лени Йоро – воспитанник Лилля. Всего во всех турнирах 18-летний защитник сыграл за "догов" в 48 матчах. В его активе три гола и одна результативная передача. Действующее соглашение Йоро с Лиллем действует до 2025 года.
Тоттенхэм уничтожил Астон Виллу в матче за ЛЧ – сенсация сезона ответила красной и охотой на соперников в стиле 90-х