Влітку манкуніанці можуть відпустити Рафаеля Варана. Керівництво Манчестер Юнайтед вже підшукало заміну зірковому французу.

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Як повідомляє Team talk, "червоні дияволи" планують підписати захисника Лілля Лені Йоро. Манкуніанці готові викласти за 18-річного гравця 41 мільйоні фунтів. Манчестер Юнайтед доведеться позмагатися з Реалом за захисника. За інформацією Marca, Лілль знає про інтерес мадридців і оцінив Йоро у 100 мільйонів євро. Сам гравець висловив бажання приєднатися до "вершкових". Мадридці вважають таку суму занадто високою й готові почекати до завершення його контракту з французьким клубом.

Лені Йоро – вихованець Лілля. Загалом у всіх турнірах 18-річний захисник відіграв за "догів" у 48 матчах. В його активі три голи та одна результативна передача. Чинна угода Йоро з Ліллем діє до 2025 року.

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