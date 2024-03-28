Манкунианцы считают, что летом стоит усилить линию атаки. Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием форварда Реала Хоселу.

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Как информирует Relevo, скауты английского клуба посетили Мадрид и расспросили об испанском нападающем. Прежде всего их интересовала трансферная цена Хоселу. Манчестер Юнайтед видит в 34-летнем игроке качественное усиление, поскольку им нравится его физическая форма и опыт выступления за Ньюкасл и Сток Сити.

Напомним, что Хоселу выступает за Реал на правах аренды из Эспаньола. Арендное соглашение завершается летом 2024 года. Приоритет испанского форварда всегда был Мадрид, поэтому он не рассматривает сейчас переход в другой клуб.

В текущем сезоне Хоселу сыграл за "сливочных" в 38 матчах, в которых забил 13 голов и отдал три ассиста.

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