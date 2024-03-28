Манкуніанці вважають, що влітку варто підсилити лінію атаки. Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає варіант з підписанням форварда Реала Хоселу.

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Як інформує Relevo, скаути англійського клубу відвідали Мадрид і розпитали про іспанського нападника. Передусім їх цікавила трансферна ціна Хоселу. Манчестер Юнайтед бачить в 34-річному гравцю якісне підсилення, оскільки їм подобається його фізична форма і досвід виступу за Ньюкасл та Сток Сіті.

Нагадаємо, що Хоселу виступає за Реал на правах оренди з Еспаньйола. Орендна угода завершується влітку 2024 року. Пріоритет іспанського форварда завжди був Мадрид, тому він не розглядає наразі перехід в інший клуб.

У поточному сезоні Хоселу відіграв за "вершкових" у 38 матчах, в яких забив 13 голів та віддав три асисти.

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