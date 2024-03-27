Реал выкупил контракт Эндрика у Палмейраса и оставил форварда набираться опыта в бразильской Серии А. 17-летний игрок должен перебраться в Мадрид будущим летом – до сих пор никто не знал, планирует ли Реал отправлять его в аренду для адаптации в Ла Лиге в другой испанский клуб.

Хитрый гол звезды Реала в видеообзоре безумного матча Испания – Бразилия – 3:3

Как информирует журналист Relevo Хорхе Пикон, голы Эндрика в товарищеских матчах со сборными Англии и Испании стали определяющими. Форвард забил победный мяч на Уэмбли и отличился в воротах "Фурии рохи" спустя пять минут после своего появления на поле. Эти яркие выступления убедили боссов Реала в том, что игрок готов к выступлениям за первую команду "бланкос". Сообщается, что Реал не станет "обкатывать" Эндрика в Кастилье или отдавать его в аренду – в клубе будут рассчитывать на него с первого дня приезда.

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