Манчестер Юнайтед нашел неожиданную замену Погба во Франции

Манчестер Юнайтед хочет заранее подготовиться к возможному уходу звездного хавбека Поля Погба.

На радары "красных дьяволов" попал полузащитник Лилля Бубакари Сумаре, информирует ESPN.

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Манчестер Юнайтед рассматривает 20-летнего француза в качестве замены Поля Погба, который не раз заявлял о своем желании покинуть Олд Траффорд. Контракт Сумаре с Лиллем истекает летом следующего года, однако "доги" постараются удержать свою молодую звезду на более длительный срок. Его ориентировочная цена – 35-40 млн евро.

Сумаре в текущем сезоне сыграл 13 матчей за Лилль во всех турнирах, однако не смог отличиться ни одним результативным действием.

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