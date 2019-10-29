toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Манчестер Юнайтед нашел неожиданную замену Погба во Франции

12:47 162 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел неожиданную замену Погба во Франции
Бубакари Сумаре / Getty Images

Манчестер Юнайтед хочет заранее подготовиться к возможному уходу звездного хавбека Поля Погба.

На радары "красных дьяволов" попал полузащитник Лилля Бубакари Сумаре, информирует ESPN.

Манчестер Юнайтед и Интер поборются за Мюллера зимой

Манчестер Юнайтед рассматривает 20-летнего француза в качестве замены Поля Погба, который не раз заявлял о своем желании покинуть Олд Траффорд. Контракт Сумаре с Лиллем истекает летом следующего года, однако "доги" постараются удержать свою молодую звезду на более длительный срок. Его ориентировочная цена – 35-40 млн евро.

Сумаре в текущем сезоне сыграл 13 матчей за Лилль во всех турнирах, однако не смог отличиться ни одним результативным действием.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика
Теги
Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Бубакари Сумаре Бубакари Сумаре Поль Погба Поль Погба Лилль Лилль Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
41
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук