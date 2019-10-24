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Манчестер Юнайтед и Интер поборются за Мюллера зимой

13:02 71 Читати українською
Манчестер Юнайтед и Интер поборются за Мюллера зимой
Томас Мюллер / dpa

Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед и миланского Интера.

"Нерадзурри" усилили свой интерес к подписанию 30-летнего немца в зимнее трансферное окно, утверждает kicker.

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По информации издания, Интер собирается воспользоваться туманными перспективами Мюллера в Мюнхене. Форвард хочет иметь больше игрового времени, а его представителей разозлило недавнее интервью президента Баварии Ули Хёнесса, в котором тот сделал реверанс в сторону Филиппе Коутиньо.

Зато редактор Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что в январском трансфере нападающего заинтересован Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" имеют ощутимые проблемы в атаке после ухода Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, а также из-за травмы Антони Марсьяля и невнятной формы Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне Томас Мюллер провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч. В структуре Баварии чемпион мира-2014 находится с 11 лет.

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