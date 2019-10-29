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Манчестер Юнайтед знайшов несподівану заміну Погба у Франції

12:47 835 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов несподівану заміну Погба у Франції
Бубакарі Сумаре / Getty Images

Манчестер Юнайтед хоче заздалегідь підготуватися до можливого відходу зіркового хавбека Поля Погба.

На радари "червоних дияволів" потрапив півзахисник Лілля Бубакарі Сумаре, інформує ESPN.

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Манчестер Юнайтед розглядає 20-річного француза як заміну Поля Погба, який не раз заявляв про своє бажання покинути Олд Траффорд. Контракт Сумаре з Ліллем закінчується влітку наступного року, однак "доги" постараються утримати свою молоду зірку на довший термін. Його орієнтовна ціна – 35-40 млн євро.

Сумаре у поточному сезоні відіграв 13 матчів за Лілль у всіх турнірах, однак не зміг відзначитися жодною результативною дією.

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