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Эвертон попытался подписать игроков Арсенала и Манчестер Юнайтед

16:23 87 Читати українською
Эвертон попытался подписать игроков Арсенала и Манчестер Юнайтед
Алекс Ивоби

"Ириски" не теряют надежд усилить состав до закрытия трансферного окна, но пока получают отказы.

Эвертону нужно подписать центрального защитника и форварда. Приоритетными вариантами были Курт Зума из Челси (Лампард запретил трансфер) и Вилфрид Заха из Кристал Пэлас (запросили 80 млн фунтов). С ними не получилось.

Поэтому "ириски" переключились на других игроков. Попытка арендовать у Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга провалилась – "манки" отклонили предложение, поскольку Сульшер рассчитывает на центрбека. Арсенал мог получить от Эвертона 30 миллионов фунтов за Алекса Ивоби, но лондонцы также отказали потенциальному покупателю, информирует Sky Sports.

Эвертон этим летом приобрел футболистов на 87 миллионов фунтов. Мойзе Кин, Андре Гомеш, Жан-Филипп Гбамен, Фабиан Делф в следующем сезоне будут выступать на Гудисон Парк.

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