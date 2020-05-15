toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Манчестер Юнайтед нацелился на очередную звезду Бундеслиги – зимой он мог оказаться в Барселоне

07:30 59 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на очередную звезду Бундеслиги – зимой он мог оказаться в Барселоне
Алассан Плеа (справа) / dpa

Английский Манчестер Юнайтед проявляет интерес к нападающему Боруссии Менхенгладбах Алассану Плеа.

"Красные дьяволы" всерьез заинтересовались форвардом Гладбаха, сообщает Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо – экс-конкурента Коноплянки тоже воспитал Манчестер Сити

Плеа попал в шорт-лист манкунианцев на усиление атакующей линии. Юнайтед уже контактировал с представителями 27-летнего француза относительно потенциального трансфера на Олд Траффорд. Позиция и финансовые запросы Боруссии М пока неизвестны. Зимой "жеребцы" отказались продать нападающего Барселоне за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Алассан Плеа провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.

"Ми були готові стрибнути з моста": Ньюкасл проти Фергюсона і Кантона – божевільна розв'язка АПЛ у 1996-му

blog_ava
Главные новости футбола 14 мая: УПЛ возобновится весной, экс-тренер Динамо потерял работу, спрос на звезду Александрии
07:00
159
Теги
Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Алассан Плеа Алассан Плеа
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Серия А официально объявила дату возобновления сезона
    Італія — 13 май415 Серия А официально объявила дату возобновления сезона
1
дн
:
7
час
:
7
мин
Хоффенхайм
16:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук