Манчестер Юнайтед нацелился на очередную звезду Бундеслиги – зимой он мог оказаться в Барселоне

Английский Манчестер Юнайтед проявляет интерес к нападающему Боруссии Менхенгладбах Алассану Плеа.

"Красные дьяволы" всерьез заинтересовались форвардом Гладбаха, сообщает Manchester Evening News.

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Плеа попал в шорт-лист манкунианцев на усиление атакующей линии. Юнайтед уже контактировал с представителями 27-летнего француза относительно потенциального трансфера на Олд Траффорд. Позиция и финансовые запросы Боруссии М пока неизвестны. Зимой "жеребцы" отказались продать нападающего Барселоне за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Алассан Плеа провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.

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