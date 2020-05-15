Манчестер Юнайтед націлився на чергову зірку Бундесліги – взимку він міг опинитися в Барселоні

Англійський Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до нападника Борусії Менхенгладбах Алассана Плеа.

"Червоні дияволи" всерйоз зацікавились форвардом Гладбаха, повідомляє Manchester Evening News.

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Плеа потрапив до шорт-листа манкуніанців на підсилення атакувальної лінії. Юнайтед уже контактував із представниками 27-річного француза щодо потенційного трансферу на Олд Траффорд. Позиція і фінансові запити Борусії М наразі невідомі. Взимку "жеребці" відмовились продати нападника Барселоні за 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Алассан Плеа провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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