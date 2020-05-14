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Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо – экс-конкурента Коноплянки тоже воспитал Манчестер Сити

19:40 26 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо – экс-конкурента Коноплянки тоже воспитал Манчестер Сити
Рабби Матондо (справа) / dpa

Английский Манчестер Юнайтед подготовил план B на случай, если не удастся подписать вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

"Красные дьяволы" заинтересовались вингером немецкого Шальке Рабби Матондо, сообщает Manchester Evening News.

Тете в списке интересов Манчестер Юнайтед – вингер Шахтера может стать альтернативой Санчо

Юнайтед попытается подписать 19-летнего валлийца, если сорвется трансфер Джейдона Санчо из Боруссии Д. Как и звезда "шмелей", Матондо является воспитанником Манчестер Сити, а в Гельзенкирхен перебрался в январе 2019-го за ориентировочно 9 млн евро. Валлийский талант может сыграть на обоих флангах атаки и вполне вписывается в модель Уле Гуннара Сульшера.

В нынешнем сезоне Рабби Матондо провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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