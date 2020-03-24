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Барселона зимой пыталась приобрести звезду Бундеслиги – каталонцы предлагали солидную сумму

19:24 56 Читати українською
Барселона зимой пыталась приобрести звезду Бундеслиги – каталонцы предлагали солидную сумму
Алассан Плеа / Getty Images

Постепенно становятся известны имена форвардов, которых пыталась подписать Барселона во время прошлого трансферного окна.

В январе "сине-гранатовые" делали предложение менхенгладбахской Боруссии относительно трансфера Алассана Плеа, информирует Bild.

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За 27-летнего форварда Барселона предлагала 50 млн евро, но получила отказ. Немецкий клуб не согласился отпустить француза, поскольку оставалось мало времени, чтобы найти ему замену.

Отметим, что Плеа в текущем сезоне забил 8 голов в 22 матчах Бундеслиги. Боруссия М приобрела его летом 2018 года у Ниццы за 23 млн евро.

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