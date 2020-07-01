Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Брайтон и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов

В рамках 32-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле уступил Манчестер Юнайтед. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед в случае победы обходил в турнирной таблице АПЛ Вулверхэмптон и поднимался на пятую строчку, вплотную приблизившись к Челси. Накануне подопечные Сульшера не без проблем одолели неуступчивый Норвич в Кубке Англии и пробились в полуфинал турнира, поэтому подходили к поединку в хорошем настроении. Брайтон, несмотря на шестиочковый отрыв от группы аутсайдеров, пытался зацепиться хотя бы за ничью, ведь команду Грэма Поттера впереди ждал непростой календарь.

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После короткой разведки команды взялись за дело. Сначала Бруну Фернандеш проверил прочность стойки пушечным выстрелом, а впоследствии не упустил свой шанс Мейсон Гринвуд. Накрутив нескольких соперников он вошел во вратарскую Мэтью Райана и мощно пробил в ближний угол ворот. В середине тайма удвоил преимущество "красных дьяволов" неугомонный Фернандеш, завершив закрученным ударом затяжную атаку гостей.

После отдыха португалец оформил дубль. Воспользовавшись ошибкой соперника на своей части поля, манкунианцы быстро развернули атаку в другую сторону. Гринвуд, получив длинный пас, метеором промчался по левому флангу и прострелил во вратарскую Брайтона. Там уже караулил Фернандеш, который четко пробил мимо голкипера.

Аарон Конноли и Леандро Троссард могли изменить ситуацию в матче, однако в первом случае не зазевался Давид де Хеа, а в другом – не хватало доли везения и точности. Поэтому вполне справедливая победа "дьяволов", которые, похоже, понемногу воскресают.

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