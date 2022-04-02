Лестер расписал ничью с Манчестером Юнайтед в рамках 31 тура АПЛ. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Перед центральным матчем тура у Ральфа Рангника возникли большие трудности. Фактически – кадровый кризис. Эдинсон Кавани не успел залечить травму, Кришитану Роналду заболел (у португальца грипп), а Маркус Рашфорд далек от оптимальной формы, потому остался в запасе. Следовательно, на месте центрфорварда появился Бруну Фернандеш.

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Возможно, наставника манкунианцев вдохновил на такое решение дубль португальца в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Однако следует учитывать, что в сборной на Фернандеша пасуют такие мастера, как Отавио, Моутинью и Бернарду, а не Мактоминай и клубная версия Погба. Хотя даже в таких условиях Бруну свой момент нашел. Фред вывел партнера на удар, и Шмайхелю пришлось продемонстрировать свои вратарские умения.

В общем, первый тайм был за Лестером. "Лисы" больше держали мяч, интереснее комбинировали и банально создавали моменты. Один Барнс организовал больше остроты, чем весь Манчестер Юнайтед. Именно у Харви был супермомент, когда он классно пробил из-под Магуайра – сантиметры спасли хозяев Олд Траффорд. Такая же участь постигла еще один удар Барнса – из-за пределов штрафной.

Реализация являлась главной проблемой Лестера в первом тайме. Отсюда и ноль ударов в створ, хотя очень острых моментов было несколько. Уже во второй половине Рангник отказался от экспериментов, вернув в поле номинального форварда. Сначала Рашфорд помог "лисам". Он потерял мяч, позволив гостям начать голевую атаку. Безупречный навес Мэдисона замкнул Ихеаначо.

Надолго удержать преимущество Лестер не смог. Неудачная попытка билд-апа завершилась перехватом. Фернандеш с линии штрафной хитро пробивал в левый от себя угол. Вытянулся в струнку Шмейхель и отбил прямо на ногу Фреду, который в касание расстрелял уже пустые ворота. После этого игра раскрылась. Но по-настоящему опасные моменты имели только "лисы". Сначала Ихеаначо с острого угла не смог прицельно пробить, а следом он же бил головой после навеса Мэддисона – удивительная реакция Де Хеа спасла МЮ.

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Лестер забил второй гол. Мэддиссон получил мяч от Ихеаначо и мощным ударом поразил ближний угол. Однако VAR прервал радость гостей. На повторе ясно видно, что Келечи фолил против Варана перед тем, как ассистировать Джеймсу. Гол справедливо отменили. А оставшегося времени командам не хватило, чтобы вырвать победу. Яркая ничья, которая оставила Манчестер Юнайтед на 6-м месте (51 очко), а Лестер (37 очков) стал девятым, опередив Астон Виллу. К тому же у "лис" есть два матча в запасе.