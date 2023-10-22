В скором времени на тренерской скамье Манчестер Юнайтед могут произойти большие перемены. В Англии сообщили о возможности увольнения Эрика Тен Хага.

Вскоре английский гранд, вероятно, получит нового владельца. Семья Глейзеров якобы согласилась поделиться 25% акций со вторым самым богатым человеком Британии – сэром Джимом Рэтклиффом.

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70-летний владелец химической компании Ineos с состоянием в 30 млрд фунтов остался единственным претендентом на приобретение акций Манчестер Юнайтед.

Если сделка таки состоится, то не исключено, что клуб сразу же сменит тренера. Вместо Эрика Тен Хага наставником может стать Грэм Поттер, утверждает The Sun.

Ранее 48-летний наставник провалился в Челси, но до этого успешно работал в Брайтоне. Также к англичанину проявляет интерес Наполи, который ищет замену Руди Гарсии.

Напомним, Манчестер Юнайтед очень неубедительно проводит сезон 2023/24. "Красные дьяволы" проиграли оба матча Лиги чемпионов, а в АПЛ занимают только 8 место, отставая от лидера на 6 очков (Тоттенхэм может оторваться на 8 пунктов, если обыграет Фулхэм).

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