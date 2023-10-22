Незабаром на тренерській лаві Манчестер Юнайтед можуть відбутися великі зміни. В Англії повідомили про можливість звільнення Еріка Тен Хага.

Невдовзі англійський гранд, імовірно, отримає нового власника. Родина Глейзерів начебто погодилася поділитися 25% акцій з другою найбагатшою людиною Британії – сером Джимом Реткліффом.

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70-річний власник хімічної компанії Ineos зі статками у 30 млрд фунтів залишився єдиним претендентом на придбання акцій Манчестер Юнайтед.

Якщо угода таки відбудеться, то не виключено, що клуб одразу змінить тренера. Замість Еріка Тен Хага наставником може стати Грем Поттер, стверджує The Sun.

Раніше 48-річний наставник провалився в Челсі, але до того успішно працював у Брайтоні. Також до англійця проявляє інтерес Наполі, який шукає заміну Руді Гарсії.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед дуже непереконливо проводить сезон 2023/24. "Червоні дияволи" програли обидва матчі Ліги чемпіонів, а в АПЛ посідають тільки 8 місце, відстаючи від лідера на 6 очок (Тоттенхем може відірватися на 8 пунктів, якщо обіграє Фулхем).

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