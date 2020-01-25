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Манчестер Юнайтед может отпустить Рохо в его родной клуб

10:18 90 Читати українською
Манчестер Юнайтед может отпустить Рохо в его родной клуб
Маркос Рохо / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Рохо вскоре может вернуться на родину.

Эстудиантес заинтересован в услугах игрока сборной Аргентины, сообщает Ole.

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Именно в клубе из Ла-Платы Рохо начинал свою карьеру (43 матча и три гола за "студентов"). Текущий сезон складывается для 29-летнего центрбека не слишком успешно. Аргентинец страдает от постоянных травм, которые мешают ему навязать борьбу за место в основном составе – в его активе всего восемь матчей за МЮ во всех турнирах. Эстудиантес надеется, что "красные дьяволы" не будут удерживать защитника и согласятся отпустить его в аренду на шесть месяцев.

К слову, действующий контракт Рохо с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

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