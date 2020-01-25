Манчестер Юнайтед может отпустить Рохо в его родной клуб

Защитник Манчестер Юнайтед Рохо вскоре может вернуться на родину.

Эстудиантес заинтересован в услугах игрока сборной Аргентины, сообщает Ole.

Манчестер Юнайтед оштрафован за поведение игроков в матче против Ливерпуля

Именно в клубе из Ла-Платы Рохо начинал свою карьеру (43 матча и три гола за "студентов"). Текущий сезон складывается для 29-летнего центрбека не слишком успешно. Аргентинец страдает от постоянных травм, которые мешают ему навязать борьбу за место в основном составе – в его активе всего восемь матчей за МЮ во всех турнирах. Эстудиантес надеется, что "красные дьяволы" не будут удерживать защитника и согласятся отпустить его в аренду на шесть месяцев.

К слову, действующий контракт Рохо с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2021 года.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда