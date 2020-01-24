Манчестер Юнайтед оштрафован за поведение игроков в матче против Ливерпуля

Манчестер Юнайтед получил наказание за матч 23-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:2).

Манчестер Юнайтед должен заплатить 20 тысяч фунтов за поведение игроков во время поединка против Ливерпуля, информирует Sky Sports.

Ассист Алиссона и очередной шаг мерсисайдцев к чемпионству в видеообзоре Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Напомним, футболисты Манчестер Юнайтед окружили судью Крейга Поусона на 25-й минуте матча против Ливерпуля после гола Фирмино при счете 1:0. Главный арбитр сначала засчитал гол, чем вызвал недовольство и агрессию со стороны игроков Манчестер Юнайтед. Позже гол был отменен после просмотра видеоповтора.

Добавим, что Ливерпуль уверенно обыграл Манчестер Юнайтед (2:0) и продолжил свою беспроигрышную серию в АПЛ.

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