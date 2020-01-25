Манчестер Юнайтед може відпустити Рохо в його рідний клуб

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо незабаром може повернутися на батьківщину.

Естудіантес зацікавлений у послугах гравця збірної Аргентини, інформує Ole.

Манчестер Юнайтед оштрафований за поведінку гравців в матчі проти Ліверпуля

Саме у клубі з Ла-Плати Рохо починав свою кар'єру (43 матчі і три голи за "студентів"). Поточний сезон складається для 29-річного центрбека не надто вдало. Аргентинець страждає від постійних травм, які заважають йому нав'язати боротьбу за місце у основному складі – в його активі всього вісім матчів за МЮ у всіх турнірах. Естудіантес сподівається, що "червоні дияволи" не будуть утримувати оборонця і погодяться відпустити його в оренду на шість місяців.

До слова, чинний контракт Рохо з Манчестер Юнайтед розрахований до червня 2021 року.

Дербі Вічного міста, повернення Саррі в рідну гавань і помста Реала за приниження Луніна: топ-5 матчів євровікенду