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Манчестер Юнайтед може відпустити Рохо в його рідний клуб

10:18 221 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може відпустити Рохо в його рідний клуб
Маркос Рохо / Reuters

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо незабаром може повернутися на батьківщину.

Естудіантес зацікавлений у послугах гравця збірної Аргентини, інформує Ole.

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Саме у клубі з Ла-Плати Рохо починав свою кар'єру (43 матчі і три голи за "студентів"). Поточний сезон складається для 29-річного центрбека не надто вдало. Аргентинець страждає від постійних травм, які заважають йому нав'язати боротьбу за місце у основному складі – в його активі всього вісім матчів за МЮ у всіх турнірах. Естудіантес сподівається, що "червоні дияволи" не будуть утримувати оборонця і погодяться відпустити його в оренду на шість місяців.

До слова, чинний контракт Рохо з Манчестер Юнайтед розрахований до червня 2021 року.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонат Аргентини Трансфери Манчестер Юнайтед Естудіантес Естудіантес Маркос Рохо Маркос Рохо
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