Манчестер Юнайтед може відправити Лінгарда у Португалію
19:35 - Читать на русском
Півзахисник манкуніанців Джессі Лінгард ще має шанс покинути Манчестер найближчим часом.
Порту намагається підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда, повідомляє журналіст ESPN Роб Доусон у Twitter.
Кавані підписав контракт із Манчестер Юнайтед
Португальці ведуть перемовини щодо оренди 27-річного англійця на сезон. Варто відзначити, що у Португалії ще відкрите трансферне вікно.
Тренерський штаб МЮ не надто розраховує на Джессі. У минулому сезоні АПЛ Лінгард провів 22 матчі, в яких відзначився голом.
Ювентус підірвав бомбу, Фонсека отримав бажане, екс-зірка УПЛ продовжує Одіссею – топ-7 трансферів дедлайну в Серії А
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter