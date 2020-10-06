Порту намагається підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда, повідомляє журналіст ESPN Роб Доусон у Twitter.

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Португальці ведуть перемовини щодо оренди 27-річного англійця на сезон. Варто відзначити, що у Португалії ще відкрите трансферне вікно.

Тренерський штаб МЮ не надто розраховує на Джессі. У минулому сезоні АПЛ Лінгард провів 22 матчі, в яких відзначився голом.

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