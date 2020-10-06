Английский Манчестер Юнайтед в последний день трансферного окна успел оформить еще одно звездное подписание. На Олд Траффорд переехал экс-форвард Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани.

33-летний уругваец продолжит карьеру в Манчестере, сообщает официальный сайт клуба.

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Кавани подписал с манкунианцами 1-летний контракт. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на сезон. Форвард достался Юнайтед бесплатно, поскольку пребывал в статусе свободного агента после завершения действия контракта с ПСЖ.

В Париже Эдинсон Кавани провел 7 сезонов. Кроме того, он выступал за итальянские Наполи и Палермо, а также родной Данубио на родине.

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