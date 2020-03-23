Манчестер Юнайтед может отказаться от трансфера Кейна – известны причины

"Красные дьяволы" рассматривают альтернативные варианты усиления атаки.

Манчестер Юнайтед нацелен на приобретение форварда во время летнего трансферного окна. Ранее приоритетной кандидатурой руководства клуба был лидер Тоттенхэма Харри Кейн, но сейчас манкунианцы рассматривают другие варианты.

Манчестер Юнайтед решительно настроен продать двух игроков основы

По информации Manchester Evening News, клуб доволен адаптацией нигерийского форварда Одиона Игало, поэтому попытается подписать его на постоянной основе из китайского Шанхай Шэньхуа. Это сэкономит клубу огромную сумму, ведь Тоттенхэм оценивает Кейна, как минимум, в 150 млн евро.

Отметим, что после прихода в Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна Игало сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу