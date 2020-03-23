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Манчестер Юнайтед может отказаться от трансфера Кейна – известны причины

00:58 16 Читати українською
Манчестер Юнайтед может отказаться от трансфера Кейна – известны причины
Харри Кейн / The National

"Красные дьяволы" рассматривают альтернативные варианты усиления атаки.

Манчестер Юнайтед нацелен на приобретение форварда во время летнего трансферного окна. Ранее приоритетной кандидатурой руководства клуба был лидер Тоттенхэма Харри Кейн, но сейчас манкунианцы рассматривают другие варианты.

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По информации Manchester Evening News, клуб доволен адаптацией нигерийского форварда Одиона Игало, поэтому попытается подписать его на постоянной основе из китайского Шанхай Шэньхуа. Это сэкономит клубу огромную сумму, ведь Тоттенхэм оценивает Кейна, как минимум, в 150 млн евро.

Отметим, что после прихода в Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна Игало сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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