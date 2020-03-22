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Манчестер Юнайтед решительно настроен продать двух игроков основы

20:55 66 Читати українською
Манчестер Юнайтед решительно настроен продать двух игроков основы
Уле Гуннар Сульшер / Sky Sports

"Красные дьяволы" планируют расстаться с двумя игроками во время летнего трансферного окна.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на Джесси Лингарда и Андреаса Перейру, информирует Goal. Клуб планирует продать обоих хавбеков после окончания текущего сезона.

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По мнению Сульшера, Лингард и Перейра не смогут получать регулярной игровой практики в Манчестер Юнайтед, ведь их конкуренты выглядят гораздо убедительнее.

Отметим, что Лингард в этом сезоне провел 35 матчей за Манчестер Юнайтед, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Перейра сыграл 35 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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